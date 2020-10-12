В ночном ДТП на набережной реки Фонтанки пострадала девушка

На кадрах видно, что авто получили значительные повреждения.

Ночью 12-го октября в Адмиралтейском районе столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, в ДТП пострадала девушка.

Инцидент произошел в час ночи на набережной реки Фонтанки в районе дома №110. Участниками аварии оказались "Пежо" и "Ниссан". В результате столкновения у авто сработали подушки безопасности, однако пассажирка "Пежо" получила травмы, ее госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о смертельном ДТП на проспекте Большевиков. В результате аварии погибла пешеход.

Видео: Piter.TV