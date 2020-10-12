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В ночном ДТП на набережной реки Фонтанки пострадала девушка

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На кадрах видно, что авто получили значительные повреждения.

Ночью 12-го октября в Адмиралтейском районе столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, в ДТП пострадала девушка.

Инцидент произошел в час ночи на набережной реки Фонтанки в районе дома №110. Участниками аварии оказались "Пежо" и "Ниссан". В результате столкновения у авто сработали подушки безопасности, однако пассажирка "Пежо" получила травмы, ее госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о смертельном ДТП на проспекте Большевиков. В результате аварии погибла пешеход. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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