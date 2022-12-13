Полицейские задержали петербургскую пару за серию аптечных грабежей в Парголово

В Выборгском районе Петербурга поймали двух злоумышленников, которые обнесли три аптеки за один день. Правоохранители задержали 25-летнюю девушку и ее 18-летнего подельника 9 марта на улице Хошимина, 8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По словам сотрудника одной из аптек, молодые люди открыто похитили косметику с витрины на сумму 34 тыс. рублей. Инцидент произошел 4 марта.
Злоумышленники находятся в изоляторе. На них завели уголовное дело.
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Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петерубргу и Ленобласти
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