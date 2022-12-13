Лжеминер пригрозил взорвать магазин техники на проспекте Науки

Злоумышленник отправил сообщение управляющему торговой точки, в котором предупредил о теракте.

Накануне вечером, 10 марта, хулиган пообещал взорвать магазин электроники, который находится в ТРЦ "Торговый двор" на проспекте Науки, 21.

По информации Piter.tv, лжеминер отправил управляющему торговой точки сообщение с пугающим текстом. В нем он пригрозил устроить теракт и взять посетителей в заложники.

В магазин оперативно приехали стражи порядка. Они осмотрели объект, но ничего опасного не нашли. По решению администрации проводилась эвакуация 25 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливается личность шутника.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге эвакуировали 570 человек из-за сообщения лжеминера.

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