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Полицейские задержали мужчин, которых подозревают в краже 20 тыс. долларов в Купчино
Сегодня, 13:13
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Полицейские задержали мужчин, которых подозревают в краже 20 тыс. долларов в Купчино

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По словам пострадавшего, хулиганы использовали газовый баллончик.

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители задержали трех мужчин, которые подозреваются в нападении на молодого человека. Пострадавший заявил, что бандиты украли у него 20 тыс. долларов. 

По информации Piter.tv, в субботу, 4 декабря,  в 05:17 на улице Турку у дома № 13 неизвестные напали на 26-летнего петербуржца. Применив газовый баллончик, злоумышленники отобрали у жертвы сумку с 20 тыс. долларов США.

Ранее на Piter.tv: на улице Турку неизвестные отобрали у петербуржца сумку с 500 тыс. долларов.

Фото: Pexels

Теги: кража долларов, нападение в купчино, полиция, улица турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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