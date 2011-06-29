Полицейские задержали мужчин, которых подозревают в краже 20 тыс. долларов в Купчино

По словам пострадавшего, хулиганы использовали газовый баллончик.

Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители задержали трех мужчин, которые подозреваются в нападении на молодого человека. Пострадавший заявил, что бандиты украли у него 20 тыс. долларов.

По информации Piter.tv, в субботу, 4 декабря, в 05:17 на улице Турку у дома № 13 неизвестные напали на 26-летнего петербуржца. Применив газовый баллончик, злоумышленники отобрали у жертвы сумку с 20 тыс. долларов США.

Ранее на Piter.tv: на улице Турку неизвестные отобрали у петербуржца сумку с 500 тыс. долларов.

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