Полицейские задержали болельщиков подравшихся на Крестовском острове

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности компанию из трех молодых людей.

Накануне, 30 мая, перед матчем "Зенита" и "Локомотива" на Крестовском острове произошла драка с участием болельщиков команд-соперников. Стражи порядка задержали дебоширов. Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности компанию из трех молодых людей. Подозреваемыми стали Андрей Рыбин, Владислав Прокофьев и Олег Цыплаков.

Все участники потасовки признали свою вину. Задержанный Рыбин признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вел себя вызывающе. Цыплаков заявил, что влез в конфликт только после того, как обидчики набросились с кулаками на его друзей. Прокофьев умудрился не только подраться с неприятелями, но и повредить автомобиль полицейских.

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