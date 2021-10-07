Он забрал из кассы 17,5 тысяч рублей.

Полицейские задержали бывшего работника пивного магазина, забравшего выручку в счет зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию поступило сообщение о том, что в пивном магазине в доме 54 по Богатырскому проспекту посетитель похитил из кассы 17,5 тысяч рублей.

Полицией было установлено, что в помещение магазина вошёл 31-летний бывший работник. Он, подойдя к продавцу, продемонстрировал в кармане нож, после чего забрал из кассы выручку в счет якобы не выплаченной ему при увольнении зарплаты. Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подозреваемого в ограблении булочной на Будапештской задержали.

Видео: МВД