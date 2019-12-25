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С крыши Витебского вокзала сняли 33-летнего руфера
Сегодня, 12:32
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Alena_Zinovieva

С крыши Витебского вокзала сняли 33-летнего руфера

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Нарушителя ждет штраф до пяти тысяч рублей.

Транспортные полицейские задержали на Витебском вокзале Петербурга 33-летнего руфера. Мужчина поспорил с друзьями и забрался на крышу исторического здания без какой-либо страховки. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Задержанным оказался житель Кингисеппа. Он работает кровельщиком в одной из петербургских компаний. В отношении нарушителя общественного порядка составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Ранее мы писали, что три молодых человека залезли на шпиль Дома офицеров.

Фото: сзфоут.мвд.рф

Теги: витебский вокзал, руферы, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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