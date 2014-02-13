Преступники оказывали сопротивление оперативникам.

Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро. В комментарии журналисту "РИА Новостей" представители закона вспомнили, что при задержании подозреваемые оказали сопротивление. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В МВД РФ уточнили, что даже после того, как фигуранты расследования были доставлены в полицейское отделение, они все равно продолжали сопротивляться оперативникам и применять в их отношении физическую силу.

С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции. полицейский Москвы

Старший по званию сотрудник полиции добавил, что подозреваемые были обнаружены после того, как предполагаемый маршрут преступников оперативникам указала проходившая мимо местная жительница.

Песков назвал подонками избивших мужчину в московском метро.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости