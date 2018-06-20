Задержан мужчина, который устроил поножовщину возле станции "Комендантский проспект"

Потерпевший попал в больницу с несколькими колото-резанными травмами.

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на человек возле станции метро "Комендантский проспект". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 6 апреля около трех часов ночи. Потерпевший рассказал, что во время конфликта незнакомец достал нож и ударил его несколько раз. Молодого человека увезли в больницу с колото-резанными ранами.

В настоящий момент нападавший задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге разыскивают "майора ВДВ", сообщившего о теракте на "Приморской".

Фото: Piter.TV