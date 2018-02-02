Полицейские-стесняшки испугались видеокамеры в квартире активиста штаба Навального

Нерешительные полицейские отказались заходить в квартиру одного из активистов штаба Алексея Навального

Полиция пришла в квартиру мужчины, активиста из регионального штаба Алексея Навального. С порога хозяин дома начал записывать видео с представителями закона. На его разумный вопрос: “А вы для чего сюда пришли?”, оперативники потупили взор и смущенно ответили: “а вы зачем нас снимаете...”. Войти в помещение сотрудники правоохранительных органов так и не решились. Они попытались ответить той же фишкой, поэтому достали телефон и тоже начали снимать происходящее на камеру.

В каком конкретно города произошел инцидент - неизвестно. Однако, сообщается, что массовое “хождение” полицейских по квартирам, в которых живут лидеры штаба Навального, проходят во многих городах. Активистов задерживают в Сочи, Калининграде, Владивостоке, Омске и других городах.

В данном конкретном случае оперативники не решились зайти домой к местному жителю, а спаслись “бегством”. Сотрудники закона также не предъявили служебные удостоверения.

Видео: Telegram/MDK