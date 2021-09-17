В городе проведены рейды.

Полицейские и ОМОН выявили в Иркутске свыше 250 нарушений миграционного законодательства. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительных органов по Иркутской области. Известно, что проведены комплексные проверки на предмет нахождения иностранцев, нарушающих законодательство РФ.

За несколько дней оперативники проверили в рамках рейдов местные рынки, строительные объекты и транспортные средства, перевозящих пассажиров по регулярным маршрутам. Установлено более 250 нарушений. Большая часть из них связана с предоставлением ложных сведений при постановке на миграционный учет, а также осуществление трудовой деятельности без разрешения или патента. Ответственность также легла на работодателей, которые предоставили места иностранцам. Некоторые граждан РФ, являющиеся принимаемой стороной, не исполнили свои обязанности по предоставлению жилья, транспорта иностранцам, находящихся на территории РФ.

В отношении одного гражданина бывшего СНГ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322. Мужчина незаконно пересек границу с РФ. Также установлен факт подделки документов у мигранта-строителя, работающего над созданием детского сада. Мужчина подделал документ о получении высшего образования.

Полиция возбудила второе уголовное дело после скандала с водителем социального такси в Петербурге.

Фото и видео: официальный сайт МВД по Иркутской области