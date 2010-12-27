Дело уличного гонщика, сбившего балерину Мариинки, передано в суд

Водитель «Тойота супра» сбил на пересечении Невского проспекта и улицы Марата заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову. 74-летняя петербурженка переходила проспект по пешеходном переходу, к сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

Следователи ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего гражданина, который сбил на пешеходном переходе балерину Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в ночь на 18 июня 2018 года. Водитель "Тойота супра" сбил на пересечении Невского проспекта и улицы Марата заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову. 74-летняя петербурженка переходила проспект по пешеходном переходу, к сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

В среду, 30 октября, после множества допросов, экспертиз и утверждения обвинительного заключения, дело 28-летнего гонщика было передано в Куйбышевский районный федеральный суд Санкт-Петербурга. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.TV; Мариинский театр





