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Дело уличного гонщика, сбившего балерину Мариинки, передано в суд
Сегодня, 11:20
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nastya960
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Дело уличного гонщика, сбившего балерину Мариинки, передано в суд

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Водитель «Тойота супра» сбил на пересечении Невского проспекта и улицы Марата заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову. 74-летняя петербурженка переходила проспект по пешеходном переходу, к сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

Следователи ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего гражданина, который сбил на пешеходном переходе балерину Мариинского театра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в ночь на 18 июня 2018 года. Водитель "Тойота супра" сбил на пересечении Невского проспекта и улицы Марата заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову. 74-летняя петербурженка переходила проспект по пешеходном переходу, к сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

В среду, 30 октября, после множества допросов, экспертиз и утверждения обвинительного заключения, дело 28-летнего гонщика было передано в Куйбышевский районный федеральный суд Санкт-Петербурга. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Фото: Piter.TV; Мариинский театр 



 

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Теги: балерина , дтп , мариинка , ольга искандерова
Категории: Лента новостей Новости СПб

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