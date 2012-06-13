Полицейские Московского метрополитена задержали подозреваемого в хищении смартфона

Правоохранительные органы страны на столичном метрополитене менее чем за сутки задержали безработного гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в краже мобильного устройства у одного из пассажиров. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница пояснила, что полиция установила местоположение фигуранта расследования и поймала мужчину на территории Западного административного округа по Москве. После этого оперативники изъяли похищенный гаджет. Сейчас устройство возвращено владельцу.
Преступление было совершено в вагоне электропоезда на станции метро "Лермонтовский проспект". Предварительно установлено, что злоумышленник вырвал из рук жителя Подмосковья смартфон, после чего выбежал из вагона и скрылся.
пресс-служба МВД России
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Сейчас иностранцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Петербурге сотрудники водной полиции выявили двух правонарушителей.
Фото и видео: МВД Медиа
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