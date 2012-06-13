Полицейские Московского метрополитена задержали подозреваемого в хищении смартфона

Ирина Волк рассказала, что преступление было совершено на станции "Лермонтовский проспект".

Правоохранительные органы страны на столичном метрополитене менее чем за сутки задержали безработного гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в краже мобильного устройства у одного из пассажиров. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница пояснила, что полиция установила местоположение фигуранта расследования и поймала мужчину на территории Западного административного округа по Москве. После этого оперативники изъяли похищенный гаджет. Сейчас устройство возвращено владельцу.

Преступление было совершено в вагоне электропоезда на станции метро "Лермонтовский проспект". Предварительно установлено, что злоумышленник вырвал из рук жителя Подмосковья смартфон, после чего выбежал из вагона и скрылся. пресс-служба МВД России

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Сейчас иностранцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Петербурге сотрудники водной полиции выявили двух правонарушителей.

Фото и видео: МВД Медиа