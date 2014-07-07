Часть мигрантов выдворена за пределы страны с запретом на въезд сроком на пять лет.

Полицейские Хакасии привлекли к ответственности 75 мигрантов-правонарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В ходе мероприятий были проверены 193 иностранцы. Среди нарушителей были граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Китая. Выявлены случаи несоблюдения режима пребывания в РФ, работа без патентов, нарушение иммиграционных правил. Часть мигрантов выдворена за пределы страны с запретом на въезд сроком на пять лет. Полиция устанавливает работодателей, допустивших нелегальную трудовую деятельность иностранцев.

Ранее мы сообщали, что житель Омска обвиняется в незаконном обороте алкогольной продукции на 19 млн рублей.

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