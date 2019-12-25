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Покуривший вейп подросток из Купчино попал в больницу
Сегодня, 13:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Покуривший вейп подросток из Купчино попал в больницу

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Было установлено, что, находясь дома, мальчик покурил вейп, после этого он почувствовал онемение и слабость в руках и губах.

Во Фрунзенском районе Петербурга подросток попал в больницу после того, как покурил вейп. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

у 14-летнего подростка, проживающего в Купчино, диагностировали "токсическое действие табака и никотина". Было установлено, что, находясь дома, мальчик покурил вейп, после этого он почувствовал онемение и слабость в руках и губах.

В состоянии средней степени тяжести школьника госпитализировали в отделение нейрохирургии. Проводится проверка по данному факту.

Ранее ещё один подросток из Парголово обвинил отчима в избиении.

Фото: Piter.TV

Теги: вейп, дети, купчино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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