Поклонская призналась Учителю, что за последние годы смотрела только 1 российский фильм

Наталья Поклонская за последние лет ходила в кино лишь один раз: на просмотр исторической ленты "Викинг".

Алексей Учитель рассказал СМИ о своем разочаровании от встречи с главным хейтером его творчества - Натальей Поклонской. По словам режиссера, в пятиминутном разговоре с киношником женщина-депутат фактически призналась в узком культурном кругозоре. Так, она рассказала Учителю, что за последние годы посмотрела лишь один российский фильм. Она видела только ленту "Викинг", а за остальными новинками не следила. Впрочем, это не мешает ей критиковать творчество отдельных режиссеров и даже устроить кампанию по травле фильма "Матильда" самого Учителя.

"У меня была историческая, пятиминутная, встреча с Поклонской. И когда я спросил, какие она видела фильмы за последние годы, она сказала, что видела «Викинг» и больше ничего", — передаёт слова режиссера агентство "Москва".