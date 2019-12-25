Поклонники заметили у Таюрской округлившийся живот

Певица все отрицает и кается лишь в одном: плотно поела.

После новости о романе Ильича и Софьи Таюрской поклонники Little Big ждут от пары новых взрывных признаний. Так, некоторые заметили у певицы округлившийся живот и начали атаковать девушку вопросами о детях. Софья решила прямо ответить на все волнующие вопросы в Instagram-stories.

Слухи о беременности певица не подтвердила. Она все отрицала и покаялась лишь в одном: плотно поела.

Так, ну что, уже девушка не может 2 кг набрать себе в отпуске? Я была в отпуске, я поела много и хорошо. Не беременна я. Ответила Таюрская

Кроме того, на безымянном пальце правой руки артистки кто-то разглядел кольцо. Поклонники обрадовались, что Ильич решился на важный шаг, однако и тут – мимо. По словам Таюрской, кольцо на пальце есть, но оно с инициалами LB – Little Big.

Прусикин и Таюрская знакомы с 2014 года. В 2016 году Ильич женился на Ирине Смелой (Татарка), в 2017 году у них родился сын Добрыня. В 2020-м пара официально развелась. Сразу после этого у Прусикина завязался роман с Софьей.

Ранее мы писали, что группа Little Big выпустила совместный клип со Slava Marlow.

Фото: Instagram / sonyatayurskaya