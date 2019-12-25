Показ фильма "Роболюбовь" на "Лендоке"

Продолжительность фильма — 76 минут.

В рамках Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний" в "Лендоке" пройдет показ фильма австрийского режиссера Марии Арламовски "Роботолюбовь".

Режиссер задает следующий вопрос: способны ли машины на настоящие чувства? Она анализирует мотивы ученых, участвующих в создании роботов-гуманоидов, которые однажды помогут расширить возможности человеческого тела и увеличить продолжительность жизни. С постепенным стиранием различий между людьми и андроидами утопические образы будущего становятся все более масштабными и одновременно внушают все больше опасений. Также встает вопрос, как новые технологии уживаются с социальной ответственностью?

Место: киностудия "Лендок" (набережная Крюкова канала, 12)

Продолжительность: 76 минут

Возрастное ограничение: 12+