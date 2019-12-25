Показ фильма "Роболюбовь" на "Лендоке"

В рамках Международного фестиваля научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний" в "Лендоке" пройдет показ фильма австрийского режиссера Марии Арламовски "Роботолюбовь".
Режиссер задает следующий вопрос: способны ли машины на настоящие чувства? Она анализирует мотивы ученых, участвующих в создании роботов-гуманоидов, которые однажды помогут расширить возможности человеческого тела и увеличить продолжительность жизни. С постепенным стиранием различий между людьми и андроидами утопические образы будущего становятся все более масштабными и одновременно внушают все больше опасений. Также встает вопрос, как новые технологии уживаются с социальной ответственностью?
Место: киностудия "Лендок" (набережная Крюкова канала, 12)
Продолжительность: 76 минут
Возрастное ограничение: 12+
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