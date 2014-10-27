Предпремьерный показ "Матильды" перенесли с 19 сентября на другой день

Запланированный на вечер вторника, 19 сентября, предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" на международном форуме "Кино экспо" в Петербурге перенесли.

На вечер вторника, 19 сентября, в Петербурге был запланирован предпремьерный показ ставшего скандальным фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Ленту собирались показать на международном форуме и выставке "Кино экспо". Однако "Фонтанке" стало известно, что киноленту о последнем императоре и балерине не будет показан сегодня. Презентация "Матильды" исчезла из официальной программы на сайте мероприятия.

В дирекции форума подтвердили "Фонтанке" отмену показа во вторник, 19 сентября. Но подчеркнули, что это просто перенос в рамках форума.

Также была информация о том, что показ фильма посетит глава Министерства культуры Владимир Мединский. Но в пресс-службе Минкульта заявили, что министр не планирует посещать форум в Петербурге.

Накануне режиссер ставшего популярным задолго до выхода фильма Алексей Учитель прокомментировал угрозы со стороны активистов.

Видео: Трейлер фильма, Piter.tv