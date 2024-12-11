Близкие погибших в США российских фигуристов не смогут приехать к ним на похороны

Похоронные церемонии состоятся в США, решение о месте похорон принял их сын Максим Наумов.

В мире не утихает боль от трагедии, унёсшей жизни российских звёзд фигурного катания — Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Напомним, 30 января 2023 года в США произошла авиакатастрофа, в которой погибли 60 человек, включая эту знаменитую пару.

Самолёт, вылетевший из Уичито, разбился недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. Все пассажиры на борту, включая Шишкову и Наумова, погибли. Недавно спасателям удалось обнаружить погибшего Вадима Наумова, а тело его супруги вытащили 31 января. Похоронные церемонии состоятся в США, решение о месте похорон принял их сын Максим Наумов.

Как пишет spb.aif.ru, родственники и друзья продолжают решать вопросы, касающиеся поездки на похороны. Они ждут объявления даты и другой важной информации. Родители Вадима Наумова, вероятно, не отправятся на траурные мероприятия. Его отцу Владимиру Наумову, которому в феврале исполнилось 89 лет, трудно переносить утрату сына. Он страдает инсультом, перенесенным в прошлом году, и последствиями этого заболевания. Владимир Наумов был известен как активный человек, увлечённый настольным теннисом, но после трагедии его здоровье резко ухудшилось. Он перестал выходить из дома и едва ли говорит.

На похороны я не поеду. Это точно. Мама Вадима тоже не поедет из–за состояния мужа. Я с ней сейчас постоянно на связи и она сказала, что с мужем плохо. Поэтому будет рядом с ним. Людмилаа Великова, тренер Евгении Шишковой и Вадима Наумова

Фото: Федерация фигурного катания Санкт-Петербург