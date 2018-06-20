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Похолодание до 0 градусов и мокрый снег ожидают жителей Ленобласти 11 апреля
Сегодня, 13:45
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KaterinaKono13

Похолодание до 0 градусов и мокрый снег ожидают жителей Ленобласти 11 апреля

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Людям зависящим от погодных условий необходимо обратить внимание на повышенное атмосферное давление в этот день.

В предстоящий четверг, 11 апреля, в Ленобласти ожидаются мокрый снег и облачная погода. Жителям региона также стоит приготовиться к резкому похолоданию до нуля градусов днем и до -2 градусов в ночное время.

Также ожидается северо-западный ветер порывами 4-9 м/с и осадки в виде дождя и мокрого снега. Особенно внимательными стоит быть автомобилистам - ночью и утром на дорогах местами сохранится гололедица.

Людям зависящим от погодных условий необходимо обратить внимание на повышенное атмосферное давление в этот день. Также внимательными необходимо быть и автомобилистам, так как на дорогах региона ожидается сильная гололедица.

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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