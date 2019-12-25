Ученые придумали новый способ борьбы с некоторыми видами опухолей.

Похмелье "убивает" раковые клетки. Об этом заявили ученые из Университета Дьюка, открывшие новый способ борьбы с онкологией.

Положительный эффект на разрушение злокачественных клеток оказывает обезвоживание. Исследователи разработали специальный препарат, который действует на основе похмельного метода. Лекарство содержит специальный гель с большим содержанием этанола. Его необходимо вводить в месте высокой концентрации ракового образования. Инъекции позволяют уничтожить все злокачественные образования в течение небольшого промежутка.

По данным ученых, новая методика позволяет разбираться с некоторыми раками молочной железы и предраковыми поражениями шейки матки.

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