На Московском вокзале полиция задержала мужчину, причастного к похищению мигранта с улицы Дыбенко

Правоохранительные органы вышли на след преступников, которые в прошлом году похитили и силой удерживали мигранта ради денег.

В Петербурге полиция обнаружила похитителей мигранта, которого на несколько дней забрали с собой двое злоумышленников. Напомним, что около "Правобережного" рынка по Дыбенко неизвестные силой заставили пострадавшего сесть с ними в машину и увезли. Позже жертве удалось сбежать от вымогателей, которые избивали его и требовали вернуть "долг" в размере 150 тысяч рублей. Преступники приковывали мужчину к газовой трубе, но ему все же удалось освободиться и выпрыгнуть в окно.

Оперативники поймали одного из преступников утром 1 марта. Представители Центра "Э" караулили пассажира поезда, следовавшего из Владикавказа в Северную столицу. По приезде, на Московском вокзале правоохранительные органы задержали 33-летнего гражданина. Мужчину считают причастным к похищению человека в октябре 2017 года.

Установлено, что преступник не имеет регистрации в Северной столице, однако, время от времени проживает на территории Петербурга. Иностранец родился в Узбекистане, но регулярно живет в России. Мигрант состоит на учете в полиции с подозрением на экстремистскую деятельность. Сейчас в отношении предполагаемого похитителя возбуждено уголовное дело. Он задержан на двое суток. Второго причастного к данному инциденту разыскивают.

