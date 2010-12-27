На Каменоостровском проспекте преступники замаскировали похищение человека под операцию ФСБ

В Петроградском районе разыскивают похитителей и их жертву.

Правоохранительные органы Петроградского района ищут петербуржца, которого похитили неизвестные преступники. С криками “работает ФСБ” мужчину затолкали автомобиль и увезли. Однако, родственники пропавшего сомневаются, что скромная жизнь охранника могла привлечь такую серьезную организацию.

Инцидент произошел около четырех часов днем 11 декабря. Не ожидающий подвоха 57-летний мужчина передвигался между Каменноостровским проспектом и набережной реки Карповки. На углу остановилась белая иномарка. Оттуда вышли четыре человека, которые схватили жертву и затолкали в автомобиль. Все случилось на глазах у очевидцев и собственной дочери похищенного. Сообщается, что злоумышленники направлялись в сторону “Горьковской”.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств данного дела. Известно, что похищенный не получает большую зарплату. Он трудоустроен в бизнес-центре охранником.