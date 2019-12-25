Погрузка на ОЖД в ноябре составила 8,6 млн тонн

Всего в январе-ноябре на ОЖД было погружено 92,8 млн тонн.

Погрузка на Октябрской железной дороге в ноябре составила 8,6 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Всего в январе-ноябре на ОЖД было погружено 92,8 млн тонн (-3%). По итогам одиннадцати месяцев по основным номенклатурам погружено:

– химических и минеральных удобрений – 22,6 млн тонн (+10,1%);

– лома черных металлов – 747,2 тыс. тонн (рост почти в 2 раза);

– черных металлов – 658,7 тыс. тонн (рост почти в 1,5 раза);

– строительных грузов – 23,7 млн тонн (+1,9%);

– промышленного сырья и формовочных материалов – 2,1 млн тонн (+7,8%);

– руды цветной и серного сырья – 241,5 тыс. тонн (+8,5%);

– нефти и нефтепродуктов – 9,1 млн тонн (-6,2%);

– руды железной и марганцевой – 20,6 млн тонн (-13,8%).

Фото: ОЖД