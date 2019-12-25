Под Выборгом задержали мужчину с винтовкой в автомобиле и складом оружия дома

Полиция нашла свыше тысячи патронов, гранаты, части оружия, штыки.

В Выборгском районе Ленобласти пограничники выявили и задержали гражданина, перевозившего целый склад оружия и боеприпасов. Подробностями поделились в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО.

Известно, что набитый оружием автомобиль остановили 24 ноября, в салоне обнаружили винтовку "Мосина" с глушителем и пятью патронами, нарезное огнестрельное оружие. Экспертиза показала, что винтовка пригодна для стрельбы, и пограничники совместно с полицией отправились на обыски домовладения мужчины. В ходе обысков правоохранители нашли еще одну винтовку "Мосина", 15 гранат, более тысячи патронов различного калибра, свыше 6 кг пороха и взрывчатых веществ, штыки и штык-ножи, оптические прицелы, приспособления для бесшумной стрельбы и 23 основных частей оружия. Местная полиция возбудила дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Кроме того, специалисты пресекли деятельность мастерской по модернизации средств поражения. Сейчас выясняется, связана ли деятельность задержанного мужчины с контрабандой, незаконным оборотом и переделкой оружия.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО