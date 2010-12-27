В погодном центре опровергли приближение метели к Петербургу

Пик похолодания уже пройден.

СМИ сообщили о приближении метели к Петербургу. Gazeta.SPb выяснила в погодном центре "Фобос", что такие прогнозы маловероятны.

Сомневаюсь, что в Северной Столице будет метель. Пик похолодания уже пройден. Начиная с завтрашнего дня <…> начнет поступать более теплый атлантический воздух. Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос"

Также специалист погодного центра рассказал, что в ночь на 9 октября может выпасть мокрый снег. Днем возможен снег и +6-8 градусов тепла.

Фото: pixabay