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В погодном центре опровергли приближение метели к Петербургу
Сегодня, 13:58
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nastya960

В погодном центре опровергли приближение метели к Петербургу

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Пик похолодания уже пройден.

СМИ сообщили о приближении метели к Петербургу. Gazeta.SPb выяснила в погодном центре "Фобос", что такие прогнозы маловероятны.

Сомневаюсь, что в Северной Столице будет метель. Пик похолодания уже пройден. Начиная с завтрашнего дня <…> начнет поступать более теплый атлантический воздух.

Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос"

Также специалист погодного центра рассказал, что в ночь на 9 октября может выпасть мокрый снег. Днем возможен снег и +6-8 градусов тепла.

Фото: pixabay

Теги: метель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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