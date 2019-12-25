В воскресенье Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада

Погода обещает быть теплой и дождливой.

Сегодня, 4 апреля, на погоду в Петербурге повлияет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Об этом сообщил метеоролог "Центра ФОБОС" Михаил Леус.

Небо затянет плотными облаками, местами пройдут дожди. Температура воздуха в Северной столице поднимется до +5...+7 градусов, в Ленобласти до +3...+8 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, во второй половине дня ожидаются порывы. Атмосферное давление резко снизится и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv стало известно, что синоптики назвали дату устойчивого потепления в Петербурге.

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