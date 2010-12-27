Погода на четверг: петербуржцам обещают тепло и солнце

Специалисты спешат обрадовать жителей Петербурга: в четверг ожидается солнечная погода без осадков.

В четверг 3 мая в Петербурге ожидается облачная погода без осадков. Синоптики прогнозируют появление солнца. Температура воздуха днем прогреется до плюс 14 градусов. Ночью показатель на градуснике опустится до плюс шести. Скорость ветра - от четырех до девяти метров в секунду.

Утром возможен туман. Об этом информируют специалисты из ГУ МЧС по региону. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей просят быть осторожнее на дорогах. Плохая видимость может стать причиной транспортных аварий.

Фото: Pixabay.com

