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В субботу жителей Ленобласти ожидают мокрый снег и гололедица
Сегодня, 15:50
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В субботу жителей Ленобласти ожидают мокрый снег и гололедица

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В тёмное время суток температура не поднимется выше нуля и составит от -1 до -6 градусов.

В субботу, 28 октября, в 47-ом регионе пройдёт мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

В тёмное время суток температура не поднимется выше нуля и составит от -1 до -6 градусов. Днём прогнозируется -4…+1.

Порывы восточного и северо-восточного ветра достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт приблизился к Петербургу 27 октября.

Фото: Pxhere; МЧС

Теги: ленинградская область, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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