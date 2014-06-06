В субботу жителей Ленобласти ожидают мокрый снег и гололедица

В тёмное время суток температура не поднимется выше нуля и составит от -1 до -6 градусов.

В субботу, 28 октября, в 47-ом регионе пройдёт мокрый снег, а на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

В тёмное время суток температура не поднимется выше нуля и составит от -1 до -6 градусов. Днём прогнозируется -4…+1.

Порывы восточного и северо-восточного ветра достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферный фронт приблизился к Петербургу 27 октября.

Фото: Pxhere; МЧС