Дожди и грозы нагрянут в Ленобласть 26 июля

Температура достигнет +19 …+24 градусов.

В среду, 26 июля, в Ленобласти прогнозируется облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ожидаются дожди, которые могут перейти в ливни и грозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В тёмное время суток воздух в регионе прогреется до +11..+16 градусов. Порывы восточного ветра составят 2-7 м/c.

Днём порывы западного ветра составят 4-9 м/с. Температура достигнет +19 …+24 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее синоптик пообещал петербуржцам тёплую и сухую погоду в конце июля.

Фото: Pxhere; МЧС

