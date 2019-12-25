В среду в Ленобласти ожидаются туман и мокрый снег

Температура в тёмное время суток установится на уровне от -3 до +2 градусов, а днём она составит +1 до +6.

В среду, 18 октября, жителей 47-ого региона ожидает облачная с прояснениями погода с вероятными осадками. Утром в отдельных районах появится туманная дымка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.

Температура в тёмное время суток установится на уровне от -3 до +2 градусов, а днём она составит +1 до +6.

Порывы северного и северо-западного ночью составят до 2-7 м/с, а днём − 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться. Ночью вероятно образование гололёда.

Ранее мы сообщили о том, что температура в Петербурге понизится до +5 градусов 17 октября.

Фото: Pxhere; МЧС