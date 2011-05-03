В воскресенье жителей Ленобласти ожидают ночные заморозки

Днём воздух прогреется в пределах от +17 до +22 градусов.

В воскресенье, 11 июня, в Ленобласти прогнозируются небольшая облачность и сухая погода. В тёмное время суток возможны заморозки: аналогичным образом ситуация будет обстоять и в понедельник. Об этом предупредила пресс-служба регионального МЧС.

Так, ночная температура будет варьироваться от +2 до +7 градусов, местами столбик термометра опустится до -3. Днём воздух прогреется в пределах от +17 до +22 градусов.

Ветра ночью практически не ожидается, днём он приобретёт западное направление и будет дуть со скоростью от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет расти ночью и снижаться днём.

Ранее мы сообщили о том, что погоду в Петербурге 10 июня сформирует скандинавский антициклон.

Фото: Piter.TV; МЧС