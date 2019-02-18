Погоду в Петербурге 10 июня сформирует скандинавский антициклон

Температура в городе поднимется до +17 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

В субботу, 10 июня, погода в Северной столице сформируется на фоне скандинавского антициклона. Днём ожидается относительная облачность, климат будет преимущественно сухим. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Температура в городе поднимется до +17 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Порывы северо-восточного ветра составят от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Фото: Piter.TV