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Ночная прогулка на такси закончилась для пассажира сотрясением мозга и черепной травмой
Сегодня, 10:19
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lesjasap
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Ночная прогулка на такси закончилась для пассажира сотрясением мозга и черепной травмой

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Катания по городу ночью вывели водителя из себя и заставили серьезно избить пассажира.

На жителя Петербурга напал агрессивный таксист. Мужчина точными ударами попал в лицо пострадавшему, отчего последний был вынужден обратиться к офтальмологу. 
 
Инцидент произошел 14 ноября. В правоохранительные органы Адмиралтейского района позвонили доктора городской глазной больницы. К ним в отделение поступил 32-летний петербуржец с многочисленными травмами.По словам пострадавшего, его избил водитель.
 
Жертва рассказала, что он ехал в такси по ночному городу, но около трех часов ночи водитель остановился, заставил его выйти из машины около станции метрополитена “Обводный канал” и перешел к агрессивным действиям. Причину такого поведения мужчина пообещал назвать после того, как ему окажут необходимую помощь.
 
Врачи подтвердили информацию о проблемах со здоровьем у пациента после нападения. Согласно медицинскому осмотру, мужчина получил гематомы, тупые травмы глаз, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 
Теги: избиение , ночной петербург , поездка , такси , таксист , травмы
Категории: Новости СПб

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