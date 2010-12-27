Ночная прогулка на такси закончилась для пассажира сотрясением мозга и черепной травмой

Катания по городу ночью вывели водителя из себя и заставили серьезно избить пассажира.

На жителя Петербурга напал агрессивный таксист. Мужчина точными ударами попал в лицо пострадавшему, отчего последний был вынужден обратиться к офтальмологу.

Инцидент произошел 14 ноября. В правоохранительные органы Адмиралтейского района позвонили доктора городской глазной больницы. К ним в отделение поступил 32-летний петербуржец с многочисленными травмами.По словам пострадавшего, его избил водитель.

Жертва рассказала, что он ехал в такси по ночному городу, но около трех часов ночи водитель остановился, заставил его выйти из машины около станции метрополитена “Обводный канал” и перешел к агрессивным действиям. Причину такого поведения мужчина пообещал назвать после того, как ему окажут необходимую помощь.

Врачи подтвердили информацию о проблемах со здоровьем у пациента после нападения. Согласно медицинскому осмотру, мужчина получил гематомы, тупые травмы глаз, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.