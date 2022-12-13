Поезда перевезли более 1 млн пассажиров по Северо-Западу в новогодние праздники

Пиковыми датами стали 30 декабря 2022 года и период с 3 по 7 января 2023 года.

С 23 декабря 2022 года по 8 января 2023 года поездами дальнего следования Северо-Западного филиала АО "ФПК" перевезено более 1 млн пассажиров. Это на 16% выше показателей аналогичного периода 2021-2022 гг. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Пиковыми датами стали 30 декабря 2022 года и период с 3 по 7 января 2023 года. В эти дни перевезено более 460 тысяч пассажиров. В предпраздничный день – 31 декабря – в путешествие отправились более 26 тысяч пассажиров.

Самыми популярными направлениями стали: Санкт-Петербург – Москва, Адлер, Кисловодск, Белгород, Вологда, Воркута. Москва – Ярославль, Псков, Петрозаводск, Архангельск, Вологда.

Фото: Telegram / Спб-Главный