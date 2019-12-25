Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что поезда из Петербурга в Севастополь запустят с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".

Состав будет совершать остановку в Москве, на Казанском вокзале. Таким образом пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. В ведомстве отметили, что поезда оборудованы индивидуальными приборами освещения и розетками. Также в каждом вагоне есть система климат-контроля.

Отмечается, что билеты можно будет приобрести для посадки или высадки в Москве откроются с 22 июня.

Ранее мы сообщали о том, что в нерабочий день 1 июля изменится расписание пригородных электричек Петербурга.

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