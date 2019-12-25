Поезд из Петербурга в Мурманск застрял на перегоне более чем на час

Состав выбился из графика по техническим причинам.

В воскресенье, 21 ноября, поезд №22, следовавший из Петербурга в Мурманск, задержали более чем на час. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги

По техническим причинам состав застрял на перегоне Поньгома — Кузема в Карелии. Специалисты ОЖД приняли все необходимые меры, чтобы ввести поезд в график. Пассажирам и встречающим принесли извинения за временными неудобства.

Ранее мы писали, что самым популярным ж/д маршрутом на новогодние праздники стал "Москва – Петербург".

Фото: pixabay.com