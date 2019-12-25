Поезд из Любани в Петербург отменили

В обратную сторону движение тоже будет осуществляться не в полном объеме.

"Северо-Западная пассажирская пригородная компания" 22 июля отметила движение поезда №6534, который следует из города Любань в Тосненском районе на Московский вокзал в Петербурге. Решение объяснили техническими причинами.

Кроме того, поезд №6533 от Московского вокзала в Любань не будет курсировать на участке Славянка-Любань.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv писал о том, что 22 и 23 июля назначены дополнительные электрички на Финляндском направлении.

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Фото: Piter.tv