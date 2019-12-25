Поезд №179, следовавший по маршруту Петербург — Евпатория, остановлен

Пассажиров доставят на автобусах до нужной им точки.

В субботу, 22 июля, стало известно об остановке пассажирского поезда №179 Петербург — Евпатория. Об этом сообщили в телеграм-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".

Поезд отправился по маршруту 20 июля, задержался на час около станции Джанкой в одноименном городе. Пассажиров доставят на автобусах до нужной им точки.

Кроме того, по данным на 12:54, остановлены поезда №177 Москва — Симферополь и №28 Москва — Симферополь.

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Фото: Piter.TV