Поэт-песенник из Петербурга Николай Добронравов скончался

Ему было 94 года.

Поэт и автор песен, лауреат государственной премии СССР, родившийся в Петербурге, Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Александр Беглов выразил соболезнования его жене Александре Пахмутовой, сообщили в пресс-службе Смольного.

Вы прошли с ним многие годы. Ваш творческий союз подарил бессмертные произведения, которые дарят оптимизм, вдохновляют, дают силу радоваться жизни и любить нашу Родину. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Добронравов и Пахмутова в соавторстве написали песни "Главное, ребята, сердцем не стареть", "До свиданья, Москва", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были" и другие.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге простились с бывшим вице-губернатором Анатолием Повелием.

Фото: Pxhere