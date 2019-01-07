Поджигателя новогодней елки задержали в Казахстане

Полиция города Тараза задержала подозреваемого.

На территории казахстанского города Тараза сотрудники полиции задержали человека, который поджег новогоднюю елку в местном парке. Факт совершения преступления удалось заснять на уличную камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел около 08:30 утра 31 декабря. Фигурантом расследования оказался 56-летний мужчина. В настоящее время он уже дал признательные показания. На текущий момент подозреваемый отправлен в ИВС. По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 202 УК Казахстана "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

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Фото и видео: Telegram / POLISIA.KZ