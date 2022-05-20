Подвели итоги конкурса детского рисунка "Мои родители – строители!" в Петербурге

Все рисунки сопровождались рассказами о членах семьи, которые работают в строительной отрасли.

В девятый раз в Петербурге проходит конкурс "Мои родители – строители!", он стал уже всероссийским. Лучшие работы юных художников выбирали в 19 номинациях. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

В парке развлечений Angry Birds Activity Park состоялась церемония награждения победителей. Среди номинаций были такие, как "Портрет строителя", "Город будущего", "Знаток безопасности строительства" и многие другие.

По словам обладательницы второго места в конкурсе рисунков Анжелики, ей рассказывал папа о домах, где он бывал, и "идея была вдохновлена комплексом "Наутилус" от группы компаний КВС, который он обслуживает". Все рисунки сопровождались рассказами о членах семьи, которые работают в строительной отрасли.

Участники получили специальные призы от партнеров конкурса и комитета по строительству Петербурга. Так, Травкина Анфиса получила награду за прогрессивный подход – реализацию технологий информационного моделирования в строительстве. Николай Некрасов стал обладателем специального приза за яркое и достоверное представление стройки.

Заместитель председателя комитета по строительству правительства Петербурга Артур Сливний добавил, что "исходя из того, что дети наглядно демонстрируют поддержку своих родителей, за будущее строительной отрасли я спокоен".

Организаторами конкурса по традиции стали Союз строительных объединений и организаций и Группа "Эталон".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге наградили лучших учителей, воспитателей и педагогов. В этом году вручали награды в восьми номинациях.

Видео: Строительный Петербурге