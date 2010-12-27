На ремонт подвала БДТ Минкультуры выделит 517 миллионов рублей

Подвалы затопило после некачественной реконструкции крыши театра.

На ремонт подвала Большого Драматического театра имени Товстоногова потребуется 517,2 миллиона рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Компания, которая получит проект, должна демонтировать поврежденные элементы отделки, восстановить закрепление грунтов, отремонтировать гидроизоляцию и смонтировать инженерные сети.

Заявки закончат принимать 17 июня. Итоги озвучат 1 июля. Работы должны быть завершены не позже 1 июля 2020 года.

Ремонт подвалов понадобился после реконструкции. После ремонта подрядчика в театре протекла крыша, затопило все подвала. От организации теперь требуют 300 миллионов рублей.

В честь Международного дня театра в марте на крыше у БДТ появился продавец шаров.

​​​​​​​Фото: ВК/ БДТ имени Товстоногова