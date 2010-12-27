Подрядчик капремонта повредил или затопил ваше жилье - что делать?

Для возмещения ущерба нужно выполнить простой набор действий.

Лето и осень - время, когда подрядчики "Фонда капитального ремонта" особенно активно занимаются ремонтными работами. В Ленинградской области в это время капремонт проходит в сотнях жилых многоквартирных домов. Не остается в стороне и Выборгский район, где капитальный ремонт коснулся как обычных зданий, так и исторических объектов.

В социальных сетях время от времени появляются возмущенные комментарии от людей, чье жилье так или иначе пострадало от действий строителей. Где-то из-за капремонта залило квартиры, где-то было повреждены элементы благоустройства. Канал Piter.TV связался с экспертами из администрации Выборгского района. Мы узнали, что делать людям, которые оказались в такой непростой ситуации.

При причинении ущерба подрядчиком при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома собственнику помещения или нанимателю помещения необходимо обратиться в управляющую организацию (управляющую компанию или ТСЖ), осуществляющую управление многоквартирным домом. Управляющая организация составляет акт с указанием факта залития и причины его возникновения. Необходимо обеспечить фотофиксацию. Копию акта залития необходимо направить в адрес подрядной организации, которая производит работы по капитальному ремонту и в адрес НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области", которая является заказчиком по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60А на имя исполняющего обязанности управляющего НО "Фонд капитального ремонта" Ленинградской области Андрея Леонидовича Воропаева. из сообщения пресс-центра администрации Выборгского района

Отметим, что в случае направления жалобы на залитие квартиры при проведении капитального ремонта, либо причинение иного ущерба в администрацию МО "Выборгский район", указанная жалоба будет также перенаправлена в подрядную организацию и в НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".

Ранее мы писали, что Выборгские дома продолжат реставрировать.

Фото: канал Piter.TV







