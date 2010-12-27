На проспекте Стачек подросток сломал шею, упав на пол с батута

В Кировском районе в батутном парке травмирован ребенок: он сломал шею.

В Кировском районе Петербурга школьник получил серьезную травму, прыгая на батуте. В результате неудачных телодвижений, подросток получил сломанную шею. Инцидент произошел около 21 часа вечера 18 марта. Пострадавшего экстренно доставили в пятую городскую детскую больницу имени Филатова.

Медики установили, что мальчик отделался закрытым переломом шейного отдела позвоночника, а также ушибом спинного мозга. В ситуации разбираются сотрудники полиции. Оперативники установили, что несчастный случай произошел в батутном парке в “Автово” по проспекту Стачек, 99. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, неотвечающтх требования мбезопасности для жизни или здоровья посетителей.

По сведениям от очевидцев, юноша упал с батута на пол. Об оценке состояния ребенка ничего неизвестно.