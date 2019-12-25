Подросток получил перелом при падении на эскалаторе в ТЦ на проспекте Большевиков

В Невском районе Петербурга выясняются обстоятельства травмирования подростка в торговом центре. Об этом стало известно Piter.tv.
Накануне, 19 июля, 16-летний подросток попал в больницу из торгового центра на проспекте Большевиков. Медики диагностировали у него закрытый перелом лучевой кости со смещением отломков. Юношу госпитализировали в отделение травматологии.
Установлено, что пострадавший получил травму, упав по неосторожности на эскалаторе.
Ранее эскалатор раздавил палец годовалой малышке в ТЦ "Мега Дыбенко".
Фото: Piter.tv
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