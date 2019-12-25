В Петербурге подросток носил нож в рюкзаке и ударил им сверстника. Полиция возбудила уголовное дело

Пострадавший находится в реанимации.

Ученик 8-го класса ударил ножом своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Предполагаемый обидчик находится под подпиской о невыезде, а полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся во дворе дома №14 на улице Карпинского поступило вечером 30-го декабря. Прибывшие на место полицейские установили, что во время игры между 14-летними петербуржцами произошел конфликт. По предварительной информации, сначала разногласия пытались решить с помощью обзывательств и снежков. После один из них кухонным ножом, который он носил в своем рюкзаке, ударил в спину своего знакомого. Мальчики учатся в одном классе. Агрессора задержали и доставили в участок полиции, пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу №19. Подростка поместили в реанимацию.

В среду, 30 декабря, полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Piter.TV