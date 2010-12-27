Подросток из Ленобласти отравился освежителем воздуха

Рядом с его телом были найдены два баллончика освежителя воздуха и пакет.

Подростка из Ленинградской области нашли мертвым в квартире с двумя опустошенными баллончиками от освежителя воздуха. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело 16-летнего ученика десятого класса нашли во вторник, 30 октября, около восьми часов вечера в квартире одного из домов в поселке Кузьмиловский. Признаков насильственной смерти нет, но помимо баллончиков с освежителем был найден и полиэтиленовый пакет.

Семья у подростка благополучная, на учете в полиции не состоит.

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