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Избивший бездомного подросток раскаялся в содеянном и извинился

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Молодой человек, который избил бездомного на улице принес извинения пострадавшему.

Юноша, который избил бездомного, просящего милостыню, раскаялся в своем поведении и попросил прощения у пострадавшего. Мальчик добавил, что его действия были крайне непозволительны. Причиной своего несдержанного отношения к незнакомому человеку он назвал плохое расположение духа и проблемы в учебе. Также парень добавил, что его жертва ругалась и оскорбляла его родственников и девушку. Мать подростка считает, что ее ребенок достаточно наказан общественным осуждением.
 
Напомним, что инцидент с избиением бездомного произошел днем 12 декабря около “Галереи”. Группа подростков решила напасть на пожилого мужчину и жестоко избила его у торгового центра. Школьники засняли происходящее на видео, а затем залили ролик в Интернет. Сюжет стал вирусным, а на детей обрушилась волна негодования со стороны петербуржцев. 
Теги: бездомный , избиение , извинение , нападение
Категории: Новости СПб

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