Избивший бездомного подросток раскаялся в содеянном и извинился

Молодой человек, который избил бездомного на улице принес извинения пострадавшему.

Юноша, который избил бездомного, просящего милостыню, раскаялся в своем поведении и попросил прощения у пострадавшего. Мальчик добавил, что его действия были крайне непозволительны. Причиной своего несдержанного отношения к незнакомому человеку он назвал плохое расположение духа и проблемы в учебе. Также парень добавил, что его жертва ругалась и оскорбляла его родственников и девушку. Мать подростка считает, что ее ребенок достаточно наказан общественным осуждением.

Напомним, что инцидент с избиением бездомного произошел днем 12 декабря около “Галереи”. Группа подростков решила напасть на пожилого мужчину и жестоко избила его у торгового центра. Школьники засняли происходящее на видео, а затем залили ролик в Интернет. Сюжет стал вирусным, а на детей обрушилась волна негодования со стороны петербуржцев.